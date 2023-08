Das Wetter: In der Nacht besonders im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen im südlichen Schwaben und Oberbayern. In der Nacht nur in Teilen Frankens trocken, sonst Regen bei 13 bis 9 Grad. Die nächsten Tage bewölkt und regnerisch bei 12 bis 19 Grad. Am Mittwoch freundlicher bei16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 23:00 Uhr