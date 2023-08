Das Wetter: In der Nacht besonders im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts Regen; in Unterfranken örtlich auch gewittrige Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen im südlichen Schwaben und Oberbayern. In der Nacht im Süden weiterhin Regen, im Norden einzelne Schauer und Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen und übermorgen wenig Änderung. Am Mittwoch leichte Besserung. Höchstwerte 12 bis 19, am Mittwoch 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 17:00 Uhr