Das Wetter: In der Nacht aufklarend, Tiefstwerte -6 bis -17 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Laufe des Abends und der Nacht klart es in ganz Bayern auf. Örtlich gibt es Nebel bei Tiefstwerten zwischen minus 6 und minus 17 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen von Frühnebel abgesehen viel Sonnenschein. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt bei Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Am Montag mehr Wolken, später Regen bei 3 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 19:00 Uhr