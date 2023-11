Das Wetter: In der Nacht aufklarend, Tiefstwerte +5 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden noch vereinzelt Regen, später zunehmend trocken. In der Nacht kühlt es ab auf plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen in Unterfranken bewölkt, sonst vorübergehend recht freundlich; zum Abend hin von Westen her Regen. Am Sonntag und Montag teils bewölkt, teils freundlich, in Südbayern mitunter auch länger sonnig. Zwischendurch gelegentlich Regen. Höchstwerte 8 bis 14, in den Nächten 9 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 17:00 Uhr