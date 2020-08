Nachrichtenarchiv - 11.08.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Bis zum Donnerstag weiterhin überwiegend sonnig mit nur vereinzelten Gewittern. Am Freitag bewölkt und gewittrig. Höchstwerte zunächst 26 bis 35, am Freitag 22 bis 27 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.08.2020 23:45 Uhr