Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Schnee, bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, an den Alpen auch Schneefall und Gefahr von Straßenglätte. Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus zehn Grad. Die weiteren Aussichten: Im Tagesverlauf teils freundlich, teils bewölkt, nur vereinzelt Schneefall. Am Wochenende oft sonnig bei Höchstwerten bis vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 00:00 Uhr