Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Schnee, bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, nur noch an den Alpen kann es schneien. Es besteht die Gefahr von Straßenglätte. Die Tiefsttemperaturen sinken auf minus zwei bis minus zehn Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt und ganz vereinzelt Schneeschauer. Am Wochenende oft sonnig bei Höchstwerten von minus drei bis plus vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 20:00 Uhr