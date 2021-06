Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen Regenfälle. Sonst kaum noch Schauer und mitunter länger aufklarend. Tiefstwerte zwischen 16 und 9 Grad. Die nächsten Tage viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte morgen 16 bis 24, in den folgenden Tagen 24 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 21:00 Uhr