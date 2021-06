Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils freundlich, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. In der Nacht zunehmend trocken und mitunter länger klar, nur an den Alpen weitere Regenfälle. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte morgen 16 bis 24, in den folgenden Tagen 24 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 17:00 Uhr