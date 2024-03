Das Wetter: In der Nacht abklingende Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit kurzen klaren Abschnitten. Zwischendurch teils gewittrige Regen- und Graupelschauer, oberhalb 600 bis 900 Meter Schnee. Lebhafter Wind mit starken Böen. In der Nacht nachlassende Schauer. Temperaturrückgang auf +3 bis -3 Grad. Morgen vielerorts trocken und besonders im Süden freundlich. Am Dienstag in ganz Bayern überwiegend sonnig. Am Mittwoch anfangs freundlich, später von Westen her Schauer. Höchstwerte 7 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 17:00 Uhr