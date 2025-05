Das Wetter: In der Nacht 8 bis 3 Grad, auch morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, in Alpennähe gebietsweise Regen, sehr windig und Höchstwerte zwischen 9 und 17 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen bei 8 bis 3 Grad. Morgen etwas Sonne in Nordbayern sonst einzelne Schauer. Am Freitag an den Alpen noch Regen und am Samstag dann häufig sonnig, meist trocken und wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 18:00 Uhr