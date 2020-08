Das Wetter: In der Nacht 13 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte weiter ab. An den Alpen sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. In der Nacht gibt es am östlichen Alpenrand letzte Schauer, sonst ist es meist klar bei Tiefstwerten zwischen 13 und 7 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es fast überall trocken. Vor allem im Süden scheint oft die Sonne. Am Mittwoch kommt Wind dazu. Höchstwerte 21 bis 27 Grad, am Donnerstag 18 bis 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 19:15 Uhr