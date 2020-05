Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder nur locker bewölkt. Bis zum frühen Morgen kühlt es auf 8 bis 3 Grad ab. Dank Hochdruck und trockener Luft gibt es in den nächsten Tagen viel Sonnenschein. In den Nächten Abkühlung auf 10 bis 4 Grad, Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 01:00 Uhr