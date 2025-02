Das Wetter: In den nächsten Tagen teils neblig-trüb, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in höheren Lagen klar, sonst bildet sich Nebel. Temperaturen minus 1 bis minus 9 Grad. Morgen und die Tage danach gebietsweise länger trüb, teils auch sonnig. Am Mittwoch kommen im Norden Frankens Wolken auf. Höchstwerte tagsüber minus 1 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 18:00 Uhr