Das Wetter: In den nächsten Tagen bewölkt und etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Es bleibt auch am Abend und in der Nacht überwiegend stark bewölkt. Die Temperaturen gehen zurück auf plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen und am Donnerstag kommt zu den Wolken etwas Regen oder Schneeregen hinzu. Am Freitag weitgehend trocken und wieder etwas freundlicher mit Sonne in den Alpen. Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 17:00 Uhr