Das Wetter: In den Alpen sonnig, sonst stark bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen ab und zu sonnige Abschnitte. Sonst stark bewölkt, vereinzelt Sprühregen bei Höchstwerten bis 7 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Weitgehend trocken und meist stark bewölkt. In den Alpen sonnige Abschnitte. Tiefstwerte in der Nacht bei -5 Grad, am Tag Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2021 12:00 Uhr