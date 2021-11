Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in den Alpen klar, sonst zunehmend trüb durch Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen 5 und -4 Grad. Im Tagesverlauf viele Wolken, nur in Alpennähe freundlicher. Die weiteren Aussichten: Am Samstag in den Alpen viel Sonne, sonst meist trüb, Höchstwerte um 11 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 01:00 Uhr