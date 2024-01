Das Wetter in Bayern:Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte -4 bis +2 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb und neblig. Nur in Alpennähe Sonnenschein. Die Temperaturen -4 bis +2 Grad. Nachts im Mittelgebirgsraum etwas Schnee. Tiefsttemperaturen um -4 Grad. Morgen südlich der Donau länger sonnig, sonst bewölkt mit etwas Schnee im Bergland. Auch Montag und Dienstag in der Nähe der Alpen freundlicher als im übrigen Bayern, gelegentlich etwas Schnee. Tageshöchsttemperaturen -2 bis +4 Grad. Nächtliche Tiefstwerte -1 bis -9 Grad,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 10:00 Uhr