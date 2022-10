Das Wetter in Bayern:Teils sonnig, teils trüb bei maximal 17 bis 25 Grad.

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wenn sich der Frühnebel aufgelöst hat, wird es überwiegend freundlich und warm mit 17 bis 25 Grad. In der Nacht teils neblig und es kühlt auf 9 Grad ab . Morgen nach Nebel auch wieder überwiegend sonnig. In den folgenden Tagen teils länger neblig-trüb, teils freundlich.Tageshöchstwerte morgen 18 bis 24, dann 14 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 12:00 Uhr