Das Wetter in Bayern: Zunehmend wolkig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Besonders im Süden, im Westen Frankens und im Bayerischen Wald zunehmend Schauer und Gewitter bei maximal 16 bis 22 Grad. In der Nacht oft Regen bei Tiefstwerten von 10 bis 6 Grad. Morgen und am Freitag stark bewölkt und gebietsweise Regen, am Samstag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 15:00 Uhr