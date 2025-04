Das Wetter in Bayern: Zunehmend wolkig bei 11 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Freundlich, von Nordosten her ziehen allmählich dichte Wolkenfelder durch. Höchstwerte 11 bis 20 Grad. In der Nacht südlich der Donau wolkig und vereinzelt Schauer, sonst meist klar. Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen und am Montag viel Sonne, am Dienstag dann mehr Wolken und vereinzelt Schauer. Höchstwerte 4 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 16:30 Uhr