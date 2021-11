Das Wetter in Bayern: zunehmend trocken bei 7 bis 11 Grad

Volkstrauertag: Steinmeier und Kramp-Karrenbauer legen Kränze nieder

Berlin: Am heutigen Volkstrauertag gedenken die Spitzen des Staates der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft. An der Zentralen Gedenkstätte der Neuen Wache legen Bundespräsident Steinmeier und Vertreter anderer Verfassungsorgane am Mittag Kränze nieder. Danach wird Steinmeier bei der zentralen Gedenkstunde im Bundestag eine Ansprache halten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will auf dem jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee einen Kranz niederlegen und an einer Zeremonie am Ehrenmal der Bundeswehr im Berliner Bendlerblock teilnehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.11.2021 06:00 Uhr