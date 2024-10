Das Wetter in Bayern: zunehmend trocken, Abkühlung auf 12 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit etwas Regen, der nach Südosten zieht. Später auch hier zunehmend trocken. Tiefstwerte von 12 bis 4 Grad. Morgen nach Nebel teils freundlich, teils bewölkt und trocken. Am Mittwoch und Donnerstag oft sonnig. Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad, in Alpennähe ab Mittwoch bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 20:00 Uhr