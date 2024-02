Das Wetter in Bayern: Zunehmend sonnig bei Werten bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen viel Sonne, auch sonst löst sich der Hochnebel auf. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. Nachts meist klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen vielerorts bewölkt oder trüb. Samstag wechselnd bewölkt. Am Sonntag nach örtlichem Frühnebel oft sonnig. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad; Höchstwerte morgen 7 bis 12 Grad, in den folgenden Tagen wämer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.02.2024 11:45 Uhr