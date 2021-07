Das Wetter in Bayern: zunehmend sonnig bei Höchstwerten bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: nach morgendlichem Nebelfeldern verbreitet sonnig und bis zum Abend trocken, dann nehmen Wolken von Westen her zu, Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: in der kommenden Nacht und morgen früh gewittrig, im Verlauf des Sonntags von Westen her wieder sonnig, Höchstwerte bis 23 Grad, am Montag sonnig und trocken bei Temperaturen bis 31 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 10.07.2021 05:00 Uhr