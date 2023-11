Das Wetter in Bayern: zunehmend regnerisch, vor allem im Oberallgäu

Das Wetter in Bayern: Am Abend verdichten sich die Wolken und vor allem im Süden wird es zunehmend regnerisch. Für das Oberallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst bis Mittwoch vor ergiebigem Dauerregen mit örtlichen Überschwemmungen. In der Nacht kühlt es auf sieben bis zwei Grad ab. Die weiteren Aussichten: Wolken, Regen und Wind und bei bis zu 14 Grad wieder etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 17:00 Uhr