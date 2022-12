Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch, Höchstwerte 8 bis 13 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Virologe Drosten hält Corona-Pandemie für beendet

Berlin: Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht des Virologen Drosten beendet. Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2. Wörtlich sagte Drosten dem Berliner Tagesspiegel: "Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei." Nach dem Winter werde die Immunität der Bevölkerung so belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkomme. Lediglich ein weiterer Mutationssprung könne die Lage verändern, damit rechne er aber nicht. Auch der Bonner Intensivmediziner und Mitglied im Corona-Expertenrat Karagiannidis sagte, er rechne damit, dass sich die Pandemie jetzt zunehmend auslaufe. Vorsichtiger bleibt die Weltgesundheitsorganisation: Auch, wenn die Pandemie in der öffentlichen Wahrnehmung in Teilen der Welt vorbei sei, schade Covid-19 weiterhin beträchtlich der Gesundheit der Weltbevölkerung. Besonders in China, das Anfang Dezember abrupt seine Null-Covid-Strategie aufgab, grassiert das Virus mit mehr als 250 Millionen Neuansteckungen in drei Wochen und einer hohen, unbestätigten Zahl von Todesopfern. Darüber sei die WHO "sehr besorgt".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2022 13:00 Uhr