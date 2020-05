Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch, Höchstwerte 15 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, später zunehmend regnerisch und windig. 15 bis 26 Grad. Der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Alpenvorland. In der Nacht an den Alpen zunächst noch Regen, sonst trocken bei 9 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Im Süden und Osten gelegentlich Regen. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.05.2020 16:15 Uhr