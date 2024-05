Das Wetter in Bayern: zunehmend regnerisch, Gefahr von Hochwasser

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter. Ab Mitternacht auch heftiger Stark- bzw. ergiebiger Dauerregen. Es liegt eine entsprechende Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den Süden und Westen des Freistaats vor. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Tagsüber und am Wochenende meist trüb und anhaltend regnerisch mit steigender Hochwassergefahr. Höchstwerte 10 bis 18, am Sonntag 16 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 19:45 Uhr