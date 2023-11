Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt und regnerisch. In höheren Lagen auch Schnee. Für die Alpengipfel oberhalb von 1.500 Metern gilt weiterhin eine Sturmwarnung. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. In den nächsten Tagen meist grau und zeitweise nass, im Bergland vorübergehend auch Schnee. Bei 3 bis 8 Grad weiter recht windig. Am Sonntag milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 17:00 Uhr