Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: Von Süden her Regen. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Auch morgen zeitweise nass. In höheren Lagen der Alpen Schnee. Sonntag und Montag langsam freundlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 7 und 15 Grad. Nachts meist frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 21:00 Uhr