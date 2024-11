Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht viele Wolken und im Norden Regen, später auch im Süden. In höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen und am Dienstag viele Wolken und zeitweise nass. Sonne am ehesten in Alpennähe. Maximal 2 bis 9 Grad. Am Mittwoch wechselhaft mit Regen- sowie Schneeschauern und noch kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 17:00 Uhr