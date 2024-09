Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: Es gilt nach wie vor eine Warnung vor starkem Regen in Teilen Ober- und Niederbayerns sowie im Kreis Cham. In der Nacht von Osten her Regen. Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen trüb und nass bei 8 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern. Am Mittwoch trocken und auch freundlicher. Nachmittagstemperaturen zwischen 13 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 20:00 Uhr