Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen zunehmend neblig. In den Alpen meist klar. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad. Morgen vielerorts Nebel und Hochnebel, in den Alpen Sonne. 7 bis 15 Grad. In den nächsten Tagen ein wenig freundlicher, besonders im Süden viel Sonne. Weiterhin recht mild, nachts frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr