Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: die Schauer klingen in der Nacht ab, zunehmend klar, zum Morgen hin örtlich Nebel, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: am Wochenende oft mehr Sonne als Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem am Sonntag. Höchstwerte 20 bis 27 Grad, am Montag 26 bis 31 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 03:00 Uhr