Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich, kaum noch Regen

Das Wetter in Bayern: Meist trocken und immer öfter sonnig, im Südosten noch vereinzelt Regen. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht meist klar, in der Früh in Unterfranken stellenweise Schauer. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen oder Gewitter, nur im Südosten freundlicher. An Fronleichnam und Freitag wieder mehr Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 15:00 Uhr