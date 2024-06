Das Wetter in Bayern: zunehmend freundlich, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, zum Teil länger freundlich und meist trocken. Am Nachmittag und Abend an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig und weitgehend trocken bei Tiefsttemperaturen um 11 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Unverändert, teils freundlich, teils bewölkt, zwischendurch örtliche Schauer und Gewitter bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 06:00 Uhr