Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich bei 9 bis 14 Grad

Söder kündigt Lockdown für Kreis Berchtesgadener Land an

München: Wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Berchtesgadener Land will Ministerpräsident Söder dort praktisch einen Lockdown verhängen. Das hat er nach einer Vorstandssitzung der CSU angekündigt. Die entsprechenden Maßnahmen sollen Gesundheitsministerin Huml, die Regierung von Oberbayern und der Landkreis ausarbeiten. Im Kreis Berchtesgadener Land lag die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen heute laut RKI bei 252. Dies ist Rekord in Bayern. Söder kündigte an, dass in ganz Bayern, Polizei und Ordungsbehörden ab sofort noch stärker darauf achten würden, dass die geltenden Corona-Maßnahmen auch umgesetzt werden. Dies habe im Moment Vorrang vor dem Aufschreiben von Falschparkern. Söder forderte erneut mehr Einheitlichkeit in Deutschland im Kampf gegen Corona; so sollte bei bestimmten Inzidenzzahlen eine bundesweite Maskenpflicht in Schulen und an Arbeitsplätzen gelten sowie dort, wo ein Abstandhalten nicht möglich sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 14:00 Uhr