Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich bei 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag kann es am östlichen Alpenrand noch Schauer geben. Nach Auflösung von örtlichen Nebelfeldern, zunehmend freundlich. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um die 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonne und auch am Wochenende oft freundlich, nur vereinzelte Wärmegewitter, Höchstwerte 25 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 06:00 Uhr