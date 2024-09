Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich, 23 bis 27 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig; zum Abend hin dann überall freundlich. Höchstwerte 23 bis 27 Grad. In der Nacht zunehmend klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die Aussichten bis Montag Am Wochenende viel Sonne bei 23 bis 31 Grad, ab Sonntagnachmittag dann zunehmend bewölkt und örtlich Schauer und Gewitter. Am Montag bewölkt und teils länger anhaltend Regen, kühler bei 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 12:00 Uhr