Das Wetter in Bayern: zunehmend freundlich, 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich, nur im westlichen Franken sowie in Teilen Schwabens und Oberbayerns noch mehr Wolken als Sonne. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. In der Nacht länger klar bei 8 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Verbreitet sonnig oder locker bewölkt, nur in Alpennähe lokale Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 14 bis 20, ab Montag 18 bis 25 Grad.

26.04.2025 15:00 Uhr