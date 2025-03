Das Wetter in Bayern: zunehmend bewölkt, windig, in der Nacht auch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Oberhalb von 600 Metern Schnee. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag meist bewölkt, an den Alpen länger anhaltender Regen, ab 700 Metern Schnee. Am Dienstag im Norden etwas Sonne, im Süden mehr Wolken. Weiter recht windig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Am Mittwoch überwiegend sonnig bei 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 20:00 Uhr