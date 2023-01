Das Wetter in Bayern: zunehmend bewölkt, vereinzelt Schnee, 2 bis 8 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Toten nach Angriff auf Wohnhaus in Dnipro steigt auf 40

Dnipro: In der zentralukrainischen Stadt ist die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff auf 35 gestiegen. Weitere 75 wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs verletzt,35 gelten noch als vermisst. Die Rakete war am Samstag in ein mehrstöckiges Wohngebäude in Dnipro eingeschlagen, in dem rund 1.700 Menschen gewohnt haben sollen. Die Rettungskräfte suchen weiter in den Trümmern, haben aber kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2023 10:45 Uhr