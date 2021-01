Das Wetter in Bayern: zunehmend bewölkt und gebietsweise Schnee, -1 bis +3 Grad

Bundestag begeht zum 25. Mal den Holocaust-Gedenktag

Berlin: Zum 25. Mal begeht der Bundestag heute den Holocaust-Gedenktag. Bei der Gedenkstunde, die am Vormittag im Reichstagsgebäude beginnt, spricht unter anderen die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch. Am Ende der Zeremonie soll eine im 18. Jahrhundert geschriebene und in Israel restaurierte Torarolle fertiggestellt werden, als Zeichen, dass der Staat sich verpflichtet, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Bundespräsident Steinmeier hat zum Gedenktag per Videobotschaft an jeden einzelnen Bürger appelliert, sich für den Schutz von Juden vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt einzusetzen. Die größte Gefahr, so Steinmeier, gehe vom Vergessen aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2021 11:00 Uhr