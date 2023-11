Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt und am Nachmittag gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht vielerorts Regen. Tiefstwerte um 3 Grad. Vor allem in Südbayern zunehmend stürmisch. Aktuell besteht eine Warnung vor Orkanböen in Lagen über 1.500 Meter. Die weiteren Aussichten: oft bewölkt und zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Höchstwerte 3 bis 8 Grad, am Sonntag etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 14:00 Uhr