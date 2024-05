Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, später lokal schwere Gewitter bei 15 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten in der Früh noch sonnige Abschnitte. Ansonsten bewölkt. Am Nachmittag und am Abend können lokal schwere Gewitter mit Starkregen entstehen. Windig bei Höchstwerten von 15 bis 23 Grad. In der Nacht weiter gewittrige Regenschauer. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft, mit Regen und Gewittern, bei 16 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 06:00 Uhr