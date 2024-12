Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt mit Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt und und im Norden etwas Regen oder Schnee möglich. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht von Westen her Regen stellenweise Glatteis. Tiefstwerte bis -3 Grad. Morgen Vormittag gebietsweise Regen. Am Wochenende meist bewölkt und zeitweise Regen, Sonntag teils bis ins höhere Flachland in Schnee übergehend. Sehr lebhafter bis stürmischer Wind. Tiefstwerte bis -1 Grad; Höchstwerte zunächst 4 bis 10 Grad, am Sonntag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 15:00 Uhr