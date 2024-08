Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt mit Gewittern

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils sonnig, teils bewölkt, gebietsweise starker Regen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen von Nord- und Ostbayern. Auch in der Nacht noch teils gewittriger Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Am Wochenende etwas freundlicher. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 17:00 Uhr