Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Westen her zunehmend bewölkt, aber bis zum Abend meist noch trocken. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. In der Nacht von Westen her Regen, Abkühlung auf 9 bis 6 Grad. Morgen trüb und vielerorts Regen, nur im westlichen Franken meist trocken. Am Samstag bewölkt, im Süden noch etwas Regen. Am Sonntag trocken und freundlicher, 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 15:00 Uhr