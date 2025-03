Das Wetter in Bayern: zunehmend bewölkt, gebietsweise etwas Regen, dabei starker Wind, 7 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: zunehmend bewölkt, gebietsweise mit etwas Regen, dabei starker Wind, 7 bis 15 Grad. In der Nacht wechselhaft mit Regen, oberhalb von 800 Metern Schneefall. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen unverändert mit Regen und Schnee in höheren Lagen, nur in Unterfranken meist trocken und etwas Sonne. Am Dienstag im Norden teils sonnig, teils wolkig, im Süden mehr Wolken und an den Alpen noch vereinzelte Schauer möglich. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

